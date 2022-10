Verona-Roma 1-3: tabellino, statistiche e marcatori

VERONA - Tre punti d'oro per la Roma di Josè Mourinho in vista del derby con la Lazio. I giallorossi espugnano infatti il Bentegodi, piegando il Verona per (3-1). Passano in vantaggio i gialloblù con Davidowicz, ma poi i capitolini ribaltano tutto con Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy.