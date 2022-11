Salernitana-Cremonese, finale show e 2-2. Festa Empoli, Sassuolo ko

Due volte avanti la Salernitana e due volte la Cremonese che rimonta, alla fine all'Arechi è 2-2 con un finale ad alta tensione. Non arriva ancora la prima vittoria in questo campionato della squadra di Alvini, che all'ultimo (89') agguanta il pareggio grazie a Ciofani dopo la doppia parata su rigore di Sepe (primo penalty ripetuto). Vince invece l'Empoli contro il Sassuolo 1-0: decide il classe 2003 Baldanzi.

Classifica Serie A

Salernitana-Cremonese 2-2: finale con rigore ripetuto

Bastano tre minuti alla Salernitana e a Piatek per sbloccare la partita al primo affondo: il cross deviato di Candreva fa perdere il tempo a Carnesecchi in uscita alta, che smanaccia male, il pallone resta in area e il Pistolero lo spinge dentro per l'1-0. Il vantaggio dura poco, al 12' la Cremonese pareggia con Okereke, bravissimo a girare al volo con il sinistro la sponda di Tsadjout, alla prima da titolare in campionato: fulminato Sepe. Al 38', dopo la rete annullata per fuorigioco a Sernicola, la Salernitana raddoppia: tutto passa sempre dai piedi di Candreva, che vede il corridoio profondo dove si inserisce Coulibaly, freddo davanti a Carnesecchi. La Cremo ha la chance del pari prima dell'intervallo, ma Sepe è super su Buonaiuto. Ritmi meno frenetici nella ripresa, Alvini lancia Valeri, Ciofani, Castagnetti, Zanimacchia e l'ex Roma Felix Afena-Gyan per andare a caccia del pari; Nicola si affida al peso offensivo di Bonazzoli e Botheim e alla qualità di Vilhena. Il finale è convulso: rigore per la Cremonese, Sepe para su Ciofani e Castagnetti ribatte in gol, ma va ripetuto (ingresso anticipato in area). Ancora Ciofani dal dischetto e ancora Sepe che intuisce, l'attaccante però segna sulla ribattuta e stavolta è tutto buono (89'). Dopo 7' di recupero finisce 2-2.

Tabellino Salernitana-Cremonese

Empoli-Sassuolo 1-0: decide Baldanzi

Dura sei minuti la partita di Destro, che accusa un problema muscolare ed esce dal campo sorretto da due membri dello staff medico. Al suo posto Lammers che alla mezz'ora sfiora il gol con un bel mancino. L'Empoli di Zanetti gioca molto bene e arriva spesso in area neroverde, manca però la stoccata finale. In luce i giovani Baldanzi e Fazzini (entrambi classe 2003), all'esordio da titolare, oltre all'inesauribile Parisi sulla sinistra. Lo 0-0 regge fino al 64', poi ci pensa proprio Baldanzi a sbloccare la gara: assist dal fondo di Satriano e colpo di punta del trequartista, che batte Consigli (2° gol per lui dopo quello al Verona). È il gol-partita perché l'Empoli respinge le offensive del Sassuolo e porta a casa i tre punti.

Tabellino Empoli-Sassuolo