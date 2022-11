Derby, ci siamo: le formazioni di Roma-Lazio. Le scelte e i dubbi di Mourinho e Sarri

ROMA – E' arrivato il giorno del derby Roma-Lazio. Uno spettacolo che i tifosi della capitale aspettano con ansia che però non vedrà tanti protagonisti attesi, da Dybala a Immobile, da Wynaldum a Milinkovic. Ci sarà però spazio per tanti altri campioni che renderanno unica questa partita.

Nella Lazio Sarri ha un dubbio da sciogliere: Basic o Luis Alberto a centrocampo? Una scelta dettata dalla necessità di evitare di lasciare contropiedi pericolosi alla Roma. Mourinho invece ha un altro problema: non vuole lasciare profondità a Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. Per farlo chiederà ai suoi grande compattezza tra i reparti. Sulla sinistra ci sarà spazio per El Shaarawy.

Derby, le probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Viña, Celik, Bove, Zalewski, Camara, Shomudorov, Volpato, Belotti Indisponibili: Dybala, Wijnaldum, Spinazzola, Darboe Squalificati: -

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, S. Radu, Hysaj, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero, Cancellieri Indisponibili: Immobile Squalificati: S. Milinkovic,

ARBITRO: Orsato di Schio

Guardalinee: Meli e Peretti

Quarto uomo: Colombo

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi