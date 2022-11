Roma, è un derby mondiale: tifosi da 113 Paesi e più alto incasso di sempre

ROMA - Sarà un derby mondiale. Roma-Lazio una sfida che nessuno vuole perdersi, in Italia e nel mondo. Oltre 62 mila presenze sugli spalti e quasi 250 giornalisti tra stampa, radio e tv, che racconteranno la partita in Medio Oriente, Europa, Nord America e Oceania. Lo Stadio sarà nuovamente sold-out, e registrerà il più alto in casso di sempre in una stracittadina.

A dimostrazione dello straordinario interesse che desta il Derby, c'è un dato: i 62mila spettatori che popoleranno gli spalti dell'Olimpico proverranno da 113 Paesi! Sarà stracolma anche la Tribuna Stampa. Si sono accreditati media da mezza Europa, dagli Stati Uniti, da Abu Dhabi e persino dall'Australia.