Bologna-Torino 2-1: Thiago Motta ribalta Juric con i cambi

BOLOGNA - C'è tanto, tantissimo di Thiago Motta nella vittoria con rimonta del Bologna sul Torino, ko 2-1 dopo essere andato in vantaggio nel primo tempo con Lukic su rigore. Il tecnico rossoblù stravolge con i cambi la formazione nella ripresa e rivitalizza i suoi: Vignato pesca Orsolini , che pareggia, Soriano invece prolunga di testa il cross di Lykogiannis per il raddoppio di Posch . Tutte intuizioni vincenti che ribaltano il Toro di Juric, spento dall'iniziativa continua dei padroni di casa. Per il Bologna è la terza vittoria consecutiva e ora la classifica sorride: -1 proprio dai granata, fermi a 17 punti.

Pellegri ko, Lukic di rigore

Dopo l'infortunio di Pellegri già al 3', ko per un problema alla caviglia (dentro subito Karamoh nel Toro), e un sostanziale equilibrio senza particolari sussulti, al 26' la partita si sblocca su rigore: lancio di Milinkovic da porta ad attacco, centrocampo saltato, Miranchuk mette giù con uno stop perfetto e taglia davanti a Lucumì, che travolge l'ex Atalanta. Il penalty c'è ed è netto, anche il Var conferma. Lukic con freddezza trasforma.

La rimonta del Bologna con i cambi di Thiago Motta

Ad inizio ripresa Thiago Motta cambia tutta la fascia sinistra, fuori Cambiaso e Barrow, dentro Lykogiannis e Vignato. Poi si gioca anche Soriano e Orsolini, mosse che incidono sulla partita: al 64' Vignato vede e serve il movimento in area di Orsolini che al volo punisce Milinkovic, firmando l'1-1. Come contro il Monza nell'ultima gara, l'attaccante rossoblù entra dalla panchina e lascia il segno. Dopo nove minuti, al 73', il Bologna completa la rimonta e ribalta tutto: Soriano spizza il cross di Lykogiannis, sul secondo palo è facile per Posch spingere in rete il 2-1. Nell'ultimo frammento di gara il Torino non ha la forza di reagire e non s'accende, anzi rischia di subire anche il tris ancora da Orsolini (fantastica giocata di Arnautovic che offre l'assist di rabona), che spreca incredibilmente da due passi. Poco male per il Bologna, vittoria in cassaforte, esulta il Dall'Ara.