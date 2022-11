Furiosa rissa al derby, cosa è successo tra Rui Patricio e Radu

ROMA - Rissa in campo, tutti i giocatori di Roma e Lazio davanti alla panchina biancoceleste. Cosa è successo? Rimessa laterale per la Roma davanti alla panchina della Lazio. A correre per batterla Rui Patricio, ma il pallone è tra le mani di Radu, in panchina, e non vuole restituirlo. Il portiere cerca di correre da lui, le parti vanno a contatto involontariamente con le gambe e il difensore biancoceleste cade a terra. Si scatena la panchina biancoceleste che va tutta verso il portiere giallorosso. Anche la panchina della Roma corre e si "butta nella mischia" scatenando il caos. Orsato alla fine ha ammonito Rui Patricio e Radu ristabilendo la calma in campo.