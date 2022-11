Immobile-Dybala: quale assenza pesa di più? Il botta e risposta Sarri-Mourinho

ROMA - Quale assenza ha pesato di più tra quella di Immobile e quellla di Dybala? A parlarne Maurizio Sarri e José Mourinho in conferenza stampa, al termine del derby vinto dai biancocelesti. A cominciare lo Special One: "Si è parlato di Savic e Immobile, non si è parlato di Dybala, penso che sia più importante perché è la luce che ci dà assiste gol. Senza Lorenzo poi è ancora più difficile, ma quando è entrato Volpato ci ha dato creatività. Poco tempo di gioco, penso che gli ultimi 8 minuti di recupero siano stati effettivamente un minuto e mezzo, prendono loro i punti e vanno a casa".