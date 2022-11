Il tifoso della Lazio al derby col medico romanista che l'ha curato: il web si emoziona

Quella di domenica all'Olimpico è stata una serata da incorniciare per i tifosi della Lazio, vittoriosa sulla Roma grazie al gol di Felipe Anderson, protetto fino alla fine con le unghie e con i denti dalla straordinaria compattezza difensiva degli uomini di Sarri. Però, per un tifoso in particolare, il derby ha avuto un sapore ancora più speciale: è il caso di Giulio, sostenitore biancoceleste. Come spiegato sul profilo ufficiale dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, "Giulio laziale, il suo dottore romanista. Un anno fa la promessa: guarirai e andremo insieme a vedere il derby. Dopo diversi mesi in ospedale e un trapianto di midollo ieri la promessa è stata mantenuta: Giulio 1 - Aplasia midollare 0". Sui social sono state pubblicate due foto, il prima e il dopo, che hanno emozionato il web.