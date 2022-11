Lazio-Monza: formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Cancellieri?

ROMA – Immobile scalpita per tornare in panchina. Pedro ha un affaticamento e Cancellieri è pronto a rilevarlo, mentre Lazzari potrebbe beneficiare di un turno di riposo al pari di Romagnoli. Nel Monza ballottaggio Machin-Barberis per rilevare Sensi (infortunato e squalificato). Mota dovrebbe spuntarla su Petagna.