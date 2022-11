Spezia-Udinese 1-1: Gotti rimanda ancora l'appuntamento con i tre punti

LA SPEZIA - Non vanno oltre l'1-1 Spezia ed Udinese, in una gara vivacissima e ricca di emozioni. Succede tutto nella prima frazione di gioco: al 20' segna l'Udinese con Success, ma il Var annulla per fuorigioco, poi Reca la sblocca e lo Spezia sfiora il raddoppio con tre chiare palle gol nel giro di un minuto. Sul ribaltamento di fronte però, pareggia Lovric. La ripresa inizia più equilibrata con le due squadre che faticano a trovare spazi per andare alla conclusione a rete. E' lo Spezia che riesce comunque ad essere più pericoloso, specie con le incursioni di Holm dalla destra. La squadra di Gotti reclama un rigore per una spinta di Ehizibue su Caldara, ma l'arbitro fa proseguire. Nel finale brivido per Zoet, con Wallace che colpisce una clamorosa traversa con una conclusione da 25 metri. E' l'ultima emozione del match che finisce così in parità: torna a fare punti la squadra di Gotti dopo tre sconfitte consecutive, mentre per quella di Sottil è la sesta partita senza i tre punti. L'ultima vittoria manca infatti dal 3 ottobre scorso, 2-1 al Bentegodi sul Verona.