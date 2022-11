Empoli-Cremonese 2-0: Cambiaghi e Parisi regalano i tre punti a Zanetti

EMPOLI - Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'Empoli riparte e lo fa battendo la Cremonese . Si apre così la 15ª giornata di Serie A, l'ultima prima della pausa per il Mondiale in Qatar , con i toscani che vincono per 2-0 lo scontro salvezza. Al Carlo Castellani decidono le reti di Cambiaghi e Parisi . La squadra di Zanetti si porta così a 17 punti, +10 sulla zona retrocessione. Quella di Alvini rimane invece al terzultimo posto con 7 punti.

Empoli-Cremonese, tabellino e statistiche

Vicario para tutto, Cambiaghi e Parisi firmano il 2-0

L si apre con lo scontro salvezza al Carlo Castellani tra Empoli e Cremonese. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, con i toscani che hanno 7 punti di vantaggio proprio sulla squadra di Alvini, che occupa al momento il terzultimo posto. Inizio di partita con Vicario come protagonista: la Cremonese si rende pericolossissima con Buonaiuto e Okereke, ma il portiere dei padroni di casa risponde sempre presente. Vicario si supera specialmente sul capitano dei grigiorossi, chiudendo su due incredibili occasioni tra il 10' e l'11'. Primo tempo tutto della Cremonese, con l'Empoli che risponde solo nel finale con il tiro a giro di Lammers. Cambia tutto nella ripresa, con i toscani che sbloccano dopo neanche trenta secondi: al 46' Satriano serve Cambiaghi (entrato nella ripresa al posto di Lammers) che si libera e da solo davanti a Carnesecchi fa 1-0. Primo gol in Serie A per il giovane numero 28 dell'Empoli. Reazione immediata della Cremonese, che però sbatte ancora una volta contro gli interventi di Vicario che salvano il risultato per la squadra di Zanetti. Nonostante il vantaggio attacca anche l'Empoli, che sfiora il raddoppio con Satriano e soprattutto il palo colpito da Marin. I toscani continuano a spingere e all'88' chiudono la sfida: tiro di Cambiaghi deviato da Carnesecchi, la palla si alza e ci arriva Parisi di testa per il 2-0 finale. Riparte la squadra di Zanetti che si porta a +10 sulla zona retrocessione. La Cremonese di Alvini rimane a 7 punti.