Sampdoria-Lecce 0-2: Colombo e Banda, Stankovic nei guai

GENOVA - La crisi della Sampdoria continua (quarta sconfitta consecutiva e 0 gol fatti), a Marassi passa 2-0 il Lecce di Baroni, che conquista tre punti d'oro per la corsa alla salvezza. Dopo la sorprendente vittoria sull'Atalanta i giallorossi esultano con le reti di Colombo e Banda , salendo così a 15 in classifica, a +8 sulla Cremonese terzultima. Per Stankovic, squalificato e in tribuna, prosegue la striscia negativa.

Classifica Serie A

Erroraccio di Villar, Colombo ringrazia

All'inizio sembra una faccenda personale tra Gabbiadini e Falcone, che si oppone a due ottimi spunti dell'attaccante blucerchiato. Poi è Strefezza, direttamente su punizione, a mettere i brividi ad Audero: il destro a giro dà l'illusione del gol. Quando il pari all'intervallo sembra ormai scritto, nell'unico minuto di recupero concesso un colpo di tacco sbagliato di Villar lancia in porta Colombo, che batte Audero e segna l'1-0 a pochissimi secondi dalla fine del primo tempo. Doccia fredda per la Samp.

Paura Murillo! Banda, un gol per la storia

Si riparte con uno spavento: Murillo crolla a terra dopo un colpo alla testa e Di Francesco lo soccorre immediatamente per liberare dalla lingua le vie aeree, per fortuna il difensore si riprende subito e rassicura sulle sue condizioni. Stankovic (in tribuna) prova a ravvivare la Sampdoria con i cambi, spazio anche a Quagliarella, ma all'83' Banda chiude la partita con uno scavino sull'uscita di Audero ed entra nella storia: è il primo giocatore dello Zambia a segnare nel nostro campionato. Gioia per lui e per il Lecce che conquista tre punti fondamentali per la salvezza.