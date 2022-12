La Lega di A, il non-sistema, i procuratori e altri Casini

La riforma della Lega di A? Risposta dei club: «Più potere a noi». Siamo alle comiche: non c’è traccia di riferimenti al Sistema. La serie A continua ad andare da una parte, il resto dall’altra e così ci si schianta in compagnia. Sempre dalla Lega, il presidente Casini: «Alcune agenzie fatturano come top club. Sapete che la Fifa ha incontrato diverse resistenze per approvare il nuovo regolamento sugli agenti. In alcuni casi parliamo di studi che hanno fatturati da oltre un miliardo, paragonabili a quelli dei grandi club. Quello che noi suggeriamo è di valutare se, per supportare al meglio i tentativi della Fifa di porre dei massimali sia sulle commissioni sia sui trasferimenti, non sia il caso di attuare un intervento normativo come è avvenuto in Francia dove c’è una legge ad hoc». Se il problema degli agenti e delle agenzie è così rilevante, perché Casini non ne discute con gli agenti stessi? Si è mai confrontato con i rappresentanti della categoria, giusto per avere a disposizione tutti gli elementi di valutazione? Alla Fifa, fa riferimento: in 5 anni la Fifa non ha mosso un dito per riscrivere in modo organico e compiuto quelle norme che gli agenti chiedono con ostinazione.