Hatayspor-Lazio diretta 0-0: ora LIVE la partita di oggi

Inizia il match, primo pallone per la Lazio.

16:00

Il ricordo per Mihajlovic

La Lazio gioca in Turchia contro l'Hatayspor, ma prima un minuto di raccoglimento per il grande Sinisa Mihajlovic. Commozione anche tra i giocatori biancocelesti.

15:35

Lazio, si rivede Maximiano

In porta Sarri sceglie Luis Maximiano. Il portiere, titolare alla prima di campionato ed espulso dopo appena 5', ritrova un posto tra i pali dal primo minuti. È un'amichevole, ma dovrà dare segnali importanti dopo mesi di panchine.

15:20

Hatayspor-Lazio, le formazioni ufficiali

HATAYSPOR (4-2-3-1): Kardesler; Corekci, Vranjes, Oksuz, Aksoy, Aabid, Ergun, Riberio, El Kaabi, Lobjanizde, Andreda. A disp.: Yigiter, Boyar, Alici, Cagiran, Bas, Soni, Varga, Bekaroglu, Yilmaz, Boudjemaa, Kanak, Yildirim. All.: Demirel Volkan

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Adamonis, Radu, Gila, Romagnoli, Hysaj, Kamenovic, Milinkovic, Cataldi, Bertini, Basic, Felipe Anderson, Romero, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri.

15:15

Lazio, altra amichevole in Turchia

La Lazio pronta ad affrontare l'Hatayspor dopo il match vinto contro il Galatasaray per 2-1. Secondo test nel ritiro turco per la squadra di Sarri. Il tecnico vuole vedere altri progessi dopo gli allenamenti a Formello e le sedute svolte all'Emirhan Sport Center. Domani poi, rientro a Roma. La prossima settimana scatta la settimana in vista del match di ripresa del campionato (4 gennaio contro il Lecce).