Torino, il test contro la Cremonese finisce senza reti

TORINO - Pochissimi squilli e tanta noia. Finisce (0-0) l'amichevole in terra piemontese tra Torino e Cremonese. All'Olimpico Grande Torino, con un Toro svuotato di titolari e con parecchie riserve out, termina senza reti il confronto tra i granata di Juric e i grigiorossi di Alvini. Per il Torino è stato il penultimo test prima della ripresa del campionato. L'ultimo è in programma il 28 dicembre a Monza, contro i brianzoli di Raffaele Palladino.