Juve, Kean cambia agente: addio a Pimenta ed Enzo Raiola

Moise Kean cambia agente: l'annuncio social

Alcune anticipazioni erano state fornite in mattinata da calciomercato.com, ma ora diventa anche una cosa ufficiale. Moise Kean lascia Enzo Raiola e Rafaela Pimenta, e da ora in poi verrà rappresentato dalla World Soccer Agency, società che si occupa della gestione di altri giocatori della Juve come Perin, Bonucci, Cuadrado e Kostic. L'annuncio su Instagram dell'agenzia ritrae un collage di foto di Kean con la maglia della Juve e anche della nazionale italiana, con in sottofondo una grossa scritta dorata "Welcome Moise Kean".

"We're very excited to welcome @azzurri and @juventus player @moise_kean to @worldsocceragency’s family!". "Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto al giocatore di Juventus e nazionale italiana Moise Kean nella famiglia di World Soccer Agency". Questa la caption che accompagna il post che rende ufficiale il cambio di agente dell'italiano classe 2000.

I piani della Juve per Kean: riscatto e poi vendita?

I bianconeri sembrano intenzionati ormai da tempo a riscattare Moise Kean dall'Everton a titolo definitivo. Si tratta di un'operazione molto importante a livello economico (7 milioni per il prestito biennale, di cui 3 milioni la scorsa stagione 4 per quella in corso, poi 28 milioni più 3 di bonus). Kean ultimamente è davvero in forma. Un gol in amichevole contro il Rijeka, ne ha segnati cinque nelle ultime quattro prima della sosta per il Mondiale in Qatar. In ogni caso, Kean non rappresenta un asset incedibile per la Juventus, e ora entrerà in gioco Lucci. In caso arrivino ai bianconeri offerte oltre i 30 milioni di euro, la Vecchia Signora sembra pronta a valutarle.