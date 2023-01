Sarri: "Il prato dell'Olimpico? Voglio vederlo..." Ecco la risposta FOTO E VIDEO

Trenta partite sicure, poi chissà: saranno mesi di grande stress per il prato dello stadio Olimpico chiamato, tra Roma, Lazio e Nazionale di rugby , a mesi di lavoro e sollecitazioni. Si parte domani, alle 16.30, con la partita di campionato tra la squadra di Mourinho e il Bologna, poi sarà il turno della Lazio, della coppa Italia, dei playoff europei e del rugby. Il tutto in attesa di vedere come andranno le due squadre romane in Europa e di capire se anche la Roma femminile, in Champions, potrà giocare nell'impianto di casa. Un impianto che, nei mesi scorsi, sia Roma sia Lazio avevano criticato, tanto che oggi Sarri, in conferenza prima del Lecce, è andato molto diretto sulla questione - Olimpico: "Ho visto un report in mattinata, ma lo leggerò poi. Ci credo poco, voglio vedere con il mio occhio. Se leggi i reporti sui campi sintetici sono strepitosi, peccato che siano commissionati dai fabbricanti di era sintetica, In Italia eravamo il top del mondo, ora siamo il terzo mondo". Ma quali sono, davvero, ad oggi le condizioni del prato dello stadio?

Olimpico, il campo rimesso a nuovo

Nei mesi scorsi, con la sosta del campionato, Sport e Salute ha fatto importanti e significativi interventi al manto erboso che stamattina, alla vista, si presentava in ottime condizioni. Saranno poi i tacchetti a dare risposte definitive ma, dopo aver avuto tempo di lavorarci a dovere, senza due o tre partite a settimana, il terreno sembrava perfetto. E in linea con gli standard Uefa, ma questa non è una notizia: lo era anche prima. Nel dettaglio, durante la sosta, e subito dopo la "Partita della Pace", Sport e Salute ha incontrato Roma e Lazio e poi sono iniziati gli interventi veri e propri. L'obiettivo era quello di migliorare la fittezza e la robustessa del tappeto erboso, utilizzando mezzi tecnologici come le fitolampade, in grado di riprodurre la luce solare. Per la cronaca, le lampade erano al lavoro anche stamattina. Sono stati utilizzati poi prodotti naturali, come aminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo radicale, e prodotti di nuova generazione sostanzialmente originati dal trattamento di alghe. Ci sono state poi diverse semine adatte al periodo invernale e interventi di varia natura per rafforzare, anche grazie al lavoro degli agronomi, il campo. Adesso, quindi, non resta che giocare. L'Olimpico, che domani riaprirà con il diciottesimo sold out di fila della Roma, è pronto.