Diretta Salernitana-Milan ore 12.30: le formazioni ufficiali

Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Fazio; Sambia, Vilhena, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. (In attesa di conferma) Allenatore: Nicola.

A disposizione: Fiorillo, Bronn, Pirola, Lovato, Botheim, Kastanos, Valencia, Bonazzoli. Indisponibili: Sepe, Mazzocchi, Gyomber, Maggiore. Squalificati: Candreva. Diffidati: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Thiaw, Gabbia, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, Brahim Diaz, Lazetic. Indisponibili: Maignan, Ballo-Touré, Kjaer, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Messias, Origi, Rebic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tonali.

Arbitro: Fourneau (Roma). Assistenti: Del Giovane e De Meo. IV uomo: Pezzuto. Var: Mariani. Avar: Manganiello.

11:20

Salernitana-Milan, le curiosità

Il Milan ha segnato almeno due gol in ciascuna delle sei partite contro la Salernitana in Serie A: la formazione campana è quella che i rossoneri hanno affrontato più volte (sei) tra quelle contro cui hanno realizzato sempre più di una rete nel torneo. I granata hanno vinto solo una delle sei sfide contro il Milan in Serie A (1N, 4P): 4-3 il 6 giugno 1948, nell’unica occasione in cui ha realizzato più di due reti in un incontro nel massimo campionato contro i rossoneri.

Stadio Arechi di Salerno