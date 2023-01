Inter-Napoli, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Inter-Napoli

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Inter-Napoli: orari e canali

Inter-Napoli, match clou della sedicesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 a San Siro e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv.

Inter-Napoli in Diretta: la cronaca

La Serie A torna in campo per la sedicesima giornata subito con un big match. A San Siro l'Inter di Simone Inzaghi vuole accorciare le distanze dal Napoli capolista. I nerazzurri sono reduci da due vittorie di fila, il 6-1 al Bologna in casa e il 2-3 in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. Gli azzurri di Spalletti nel primo scorcio di campionato hanno viaggiato a ritmi sbalorditivi, reduci da ben 11 vittorie di fila. Il 2022 per il Napoli si era chiuso con il 3-2 ottenuto al Maradona contro l'Udinese. Qui le probabili formazioni.

Inter-Napoli, segui la diretta sul nostro sito

