Inter-Napoli 0-0 diretta: via alla ripresa senza cambi LIVE

MILANO - Il 2023 di San Siro si apre con il big-match Inter-Napoli, posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (mercoledì 4 gennaio, ore 20.45) allo stadio 'Meazza'. Subito un esame di maturità per la capolista di Luciano Spalletti, che sul campo dei nerazzurri proveranno non solo a restare gli unici imbattuti del campionato, ma andranno a caccia della della 12ª vittoria di fila (13 quelle ottenute in tutto in questa prima parte di torneo). Dal canto suo la squadra di Simone Inzaghi, reduce da due successi consecutivi prima della pausa, cercherà punti preziosi per restare saldamente in zona Champions e accorciare le distanze dalla vetta. Di seguito la diretta della partita...