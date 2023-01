Vialli, il ricordo di Di Lorenzo e Raspadori: "Persona eccezionale, esempio per tutti"

Il ricordo di Gianluca Vialli è vivo anche nei calciatori più giovani, come Di Lorenzo e Raspadori, che non hanno vissuto la sua stessa epoca ma l'hanno conosciuto grazie all'Italia legandosi a lui in modo particolare durante l'Europeo vinto nel 2021. Entrambi, come Insigne, il numero dieci di quella Nazionale allenata dall'amico Mancini che ha affiancato fiero, lo hanno voluto ricordare a Kiss Kiss Napoli, partendo da aneddoti legati alla vincente spedizione europea.