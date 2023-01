Monza-Inter, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Monza-Inter

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go e NOW

Monza-Inter, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 all'U-Power Stadium e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv e su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming anche su Sky Go e NOW.

Monza-Inter in Diretta: la cronaca

Il Monza di Palladino si appresta ad affrontare l'Inter di Simone Inzaghi dopo il punto conquistato al Franchi contro la Fiorentina nello scorso turno di campionato. I nerazzurri sono reduci dalla fondamentale vittoria di San Siro contro la capolista Napoli ottenuta grazie al colpo di testa vincente di Dzeko. Qui le probabili formazioni.

