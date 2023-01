Juve-Udinese diretta: ora LIVE la partita di oggi

17:35

Milik, Vlahovic e CR7: il dato curioso sulle punizioni

La Juventus ha già segnato tre gol su punizione diretta in questo campionato (due Vlahovic e uno Milik) e cioè lo stesso numero di reti realizzate in questo modo sommando le precedenti quattro stagioni di Serie A (dal 2018/19 al 2021/22, inclusi i tre anni di era Cristiano Ronaldo).

17:20

Juve e Allegri bestie nere dell'Udinese

L’Udinese ha perso 65 partite in Serie A contro la Juventus, più che contro ogni altra avversaria; in particolare, i friulani hanno trovato un solo successo nei 12 incroci in campionato contro i bianconeri con Massimiliano Allegri alla guida (3N, 8P), 1-0 il 23 agosto 2015 allo Stadium.

17:00

Le formazioni ufficiali

JUVE (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Miretti, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez N.; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. Allenatore: Sottil.

16:55

Curiosità su Juventus-Udinese

La Juventus ha vinto le ultime quattro gare casalinghe di Serie A senza subire gol e potrebbe trovare cinque successi interni di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta da marzo 2018.

La Juventus ha vinto le ultime sette partite consecutive e non arriva a otto successi di fila in Serie A da dicembre 2018, quando sulla panchina bianconera sedeva proprio Massimiliano Allegri; inoltre ha vinto questi sette incontri senza subire alcun gol e non trova otto vittorie di fila impreziosite da clean sheets da marzo 2018 (quando, sempre con Allegri, arrivò a nove).

Arkadiusz Milik ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide contro l'Udinese in Serie A: solamente contro Parma e Verona l'attaccante polacco ha segnato in tre incontri consecutivi di Serie A - in totale sono tre le sue reti contro i friulani in cinque confronti.

Roberto Pereyra ha esordito in Serie A il 28 gennaio 2012, proprio contro la Juventus, contro cui ha anche segnato un gol nell'agosto 2021 - il classe '91 ha vestito la maglia della Vecchia Signora per 48 partite di campionato tra il 2014 e il 2016, segnando quattro reti.