Salernitana-Torino, l’intervallo dura 25 minuti: il motivo è incredibile

Salernitana-Torino, il motivo del ritardo

A causare questo lungo intervallo sono stati alcuni problemi al monitor del Var a bordocampo. Tutti i dirigenti sono scesi in campo vicino al monitor, insieme al delegato della lega, per capire la situazione. I giocatori, già scesi in campo, hanno inziato a riscaldarsi in attesa del via libera. Alla fine, dopo oltre 25 minuti di attesa, l'arbitro Colombo ha fischiato l'inizio della ripresa prendendo una decisione clamorosa: la sfida è ripartita senza Var, con il direttore di gara che si assumerà ogni responsabilità in campo.