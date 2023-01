Salernitana-Torino 1-1: Vilhena replica a Sanabria

SALERNO - Pareggio per 1-1 tra Salernitana e Torino: in vantaggio gli ospiti nel corso della prima frazione di gioco con Sanabria (36'), pari della squadra di Nicola firmato Vilhena ad inizio ripresa (4'). Il primo tempo ha visto un predominio della squadra allenata da Juric che, oltre al gol di Sanabria, ha anche colpito un palo con Schuurs e creato numerose occasioni tutte neutralizzate dal portiere della Salernitana Ochoa, autore di una prestazione maiuscola. La Salernitana nella ripresa (dopo un intervallo di più di 25' per problemi al monitor del Var a bordo campo) scende con un altro piglio e trova il pareggio in avvio con un sinistro da fuori area di Vilhena, al termine di un contropiede in campo aperto.