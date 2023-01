Sampdoria-Napoli diretta: ora LIVE la partita di oggi

17:14

I numeri di Osimhen contro la Sampdoria

Osimhen ha segnato tre reti in 171 minuti giocati contro la Sampdoria in Serie A, in media una ogni 57 minuti. In A l'attaccante nigeriano vanta una media gol migliore solamente contro lo Spezia (un gol ogni 54 minuti giocati).

16:56

Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

16:54

Sampdoria-Napoli, dove vederla

Ecco dove seguire la sfida del Ferraris (leggi qui)

16:49

Sampdoria, una maglia speciale per ricordare Mihajlovic e Vialli

La Sampdoria indosserà contro il Napoli una maglia speciale per omaggiare la memoria di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, due campioni che hanno scritto un pezzo di storia del club blucerchiato. (Leggi qui)

16:46

Curiosità e statistiche

Il Napoli ha vinto le ultime sette gare di Serie A contro la Sampdoria; solo contro SPAL (11 tra il 1963 e il 2019) e Como (otto tra il 1953 e il 1984) i campani hanno registrato una striscia più lunga di successi di fila nel massimo campionato; dall’altra parte, i blucerchiati non hanno mai rimediato otto sconfitte consecutive contro una singola avversaria nella competizione.

16:41

Primo incrocio da allenatori tra Stankovic e Spalletti

Questo è il primo incrocio da allenatori tra Stankovic e Spalletti: nel loro primo confronto con il serbo giocatore e il tecnico toscano alla guida della Sampdoria, la Lazio di Stankovic vinse 5-2 con il centrocampista serbo che mise a segno anche una delle cinque reti il 13 dicembre 1998.

Stadio Luigi Ferraris di Genova