Napoli, l'importanza di essere (e avere) Osimhen

Ok, il Napoli ha vinto anche senza di lui. Ma tra avere e non avere Osimhen la differenza oggettivamente esiste ed è anche piuttosto evidente. Prendiamo la partita di stasera contro la Samp. Osimhen la sblocca con un gol da grandissimo attaccante, una rete che lui fa sembrare semplice semplice ma che semplice proprio non è. Poi fa espellere Rincon con una accelerazione micidiale. Soprattutto Nuytinck e Murillo avranno gli incubi stanotte, sognando quella furia con la maglia blu che sotto la pioggia li ha fatti ammattire.