Il gesto del tifoso del Milan con la sciarpa della Roma indispettisce i social: cosa è successo

La rimonta della Roma sul campo del Milan ha lasciato il segno tra i tifosi. Nel mondo giallorosso ha regalato convinzione ed entusiasmo; nell'ambiente rossonero ha alimentato la delusione per aver perso due punti fondamentali nella lotta scudetto. Una vittoria che sembrava ormai in tasca per gli uomini di Pioli . Tanto che, molti tifosi, anche dopo la rete del momentaneo 2-1 segnata da Ibanez , sembravano convinti di poter portare a casa il risultato.

La foto che impazza sui social

Sul web sta impazzando la foto di un tifoso rossonero in tribuna a San Siro che, dopo il primo gol giallorosso, si asciugava ironicamente le lacrime con la sciarpa indossata dal tifoso romanista che gli era affianco, convinto che il risultato non sarebbe cambiato. I social, come al solito, non perdonano.