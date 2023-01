Rocchi torna sull'errore di Sacchi su Acerbi: "Sospeso? No, ma…"

Le parole del designatore

"Va messo in preventivo - sottolinea Rocchi - che quando si fa un investimento in ragazzi giovani si può pagare l'inesperienza in termine, non di errori ma di incidenti. Non sospendiamo nessuno, io sospendo qualcuno se ha comportamenti disciplinari sbagliati. Rispetto ad altri Sacchi starà più in panchina, ma non mi sembra un problema. Sono convinto che tornerà ancora meglio, come ha fatto Serra. Quello che è successo a Monza è stato un incidente, lo mettiamo in questa categoria. Sacchi non verrà punito, e magari tornerà in campo prima rispetto a ciò che pensate voi: quando lo vedrò pronto, lo manderò in campo".