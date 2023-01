Napoli-Juve, che atmosfera: i tifosi fanno festa con i turisti argentini e giapponesi

L'inverno non è ancora arrivato a Napoli. Il sole scalda il lungomare, la giornata è bella, la gente mangia nei tavolini fuori. Il calore arriva da fuori e da dentro, da ogni parte. Perché passeggiando per la città, il lungomare, i quartieri spagnoli, via Toledo, Piazza del Plebiscito, è impossibile non avvertire l'atmosfera frizzante per la partita delle partite, che tra qualche ora andrà in scena al Maradona: Napoli-Juve. Sciarpe e maglie azzurre ovunque, come ti giri incroci un dipinto, un altare, una maglia, un qualcosa che raffigura Maradona. Abdoul viene dal Senegal, e unisce la sua musica africana con il tamburo ai cori per il Napoli. Lui è arrivato qui e si è innamorato subito della squadra e della città. Improvvisa anche uno sfottò ai "nemici" juventini.