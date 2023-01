Dybala uomo in più della Roma: Fiorentina ko e standing ovation

ROMA - Paulo Dybala si conferma l’uomo in più della Roma di Mourinho con un’altra prestazione da incorniciare. Già decisivo contro il Genoa in Coppa Italia, la Joya trascina i giallorossi al successo sulla Fiorentina con una doppietta, che lo fa salire a 7 gol in 12 presenze stagionali in campionato. La rete del vantaggio contro i viola, al 40’, è una perla di rara bellezza: lancio di Celik, sponda di petto di Abraham e sinistro al volo del campione del mondo argentino, che inganna Terracciano, aiutato anche dalla deviazione di Milenkovic.