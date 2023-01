Zambrotta sicuro: "Lotta scudetto aperta, ecco le possibili incognite"

Zambrotta: "Credeteci, ho vinto scudetti così"

La squadra di Luciano Spalletti, dopo il roboante successo contro la Juventus, guida la classifica con una grande vantaggio. Per Zambrotta però, le milanesi e i bianconeri possono avere ancora un'occasione: "Non credo che il campionato sia finito. Siamo solo a metà stagione e quest'anno è particolare con un Mondiale di mezzo. Per me la lotta sarà apertissima fino alla fine, ci sono tante possibili incognite. Io stesso ho perso e vinto scudetti anche a distanza di 9 o 10 punti dalla seconda o dalla prima, c'è ancora tempo".