"Forza Milan!", ma ha la maglia dell'Inter: il video è virale

ROMA - "Forza Milan, forza Maldini!": è l'incitamento di un tifoso prima della gara di Supercoppa italiana disputata al King Fahd Stadium di Riyadh. Per il momento non sembra esserci nulla di strano, visto che nell'imminenza di un derby con un trofeo in palio è più che normale incitare i propri beniamini e riportare alla mente un grande nome del passato rossonero. Ma la nota stonata c'è ed è evidentissima: nel divertente video, diventato velocemente virale sui social, il tifoso indossa la maglia nerazzurra dell'Inter. La domanda nasce spontanea: quando è stata l'Inter a sollevare la Supercoppa il nostro tifoso avrà esultato o sarà rimasto deluso?