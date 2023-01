Salernitana-Napoli, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca ad Elmas?

SALERNO - Difesa in emergenza e uomini contati per la Salernitana. Nicola, oltre a Sepe, Mazzocchi, Maggiore, Bronn e Fazio, perde anche Radovanovic alla vigilia del derby. In attacco Dia e Piatek supportati da Candreva. In casa Napoli Spalletti deve rinunciare a Kvaratskhelia per sintomi influenzali e a Juan Jesus per un trauma contusivo rimediato nell'allenamento di rifinitura. Ci sarà dunque Elmas nel tridente d'attacco con Lozano e Osimhen.