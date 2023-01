Fiorentina-Torino: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Ultima chiamata per Jovic?

FIRENZE - In casa Fiorentina nuovo stop per Castrovilli: lesione tra il 1° e il 2° grado a carico della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra. Rientro previsto tra due settimane. Italiano è accompagnato dal dilemma se schierare Kouame o Jovic dal 1' come punta centrale. Squalificato Dodo, c'è Venuti al suo posto. Rispetto al ko interno con lo Spezia, Juric rimescola un pò le carte in difesa: dentro Zima e Ricardo Rodriguez dal 1, dalla panchina Schuurs e Djidji. In mezzo c'è Linetty al posto dell'infortunato Lukic. Confermato l'attacco con Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria.