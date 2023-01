Inter-Empoli: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance per Correa?

MILANO - Dopo il trionfo in Supercoppa a Riyad contro il Milan, in casa Inter potrebbero esserci diverse rotazioni in vista. Al centro della difesa De Vrij potrebbe far rifiatare Acerbi. Sulle fasce potrebbe rivedersi dal 1' Dumfries a destra con Gosens dalla parte opposta. In avanti con Dzeko potrebbe partire titolare Correa, iniziale panchina in caso per Lautaro. Zanetti deve rinunciare in difesa allo squalificato Ismajli, dentro De Winter. Anche Marin è stato appiedato per un turno dal Giudice Sportivo, al suo posto in regia c'è Haas. Baldanzi trequartista alle spalle di Satriano e Caputo.