Lazio-Milan: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Origi?

ROMA - In casa Lazio tornato Provedel tra i pali e Marusic e Casale in difesa rispetto alla gara contro il Bologna in Coppa Italia. Confermato il tridente offensivo composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Ballottaggio in attacco per il Milan: Origi scalpita, Giroud deve vedersi alle spalle. Anche Rebic reclama spazio, c'è Saelemaekers a destra.