Diretta Salernitana-Napoli ore 18: LIVE la partita di oggi

L'Arechi ospita il derby tra Salernitana e Napoli

Allo stadio Arechi di Salerno, la Salernitana di Nicola affronta nel derby campano il Napoli capolista di Spalletti nel match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Giorni turbolenti in casa granata dopo il pesante 8-2 rimediato a Bergamo contro l'Atalanta che è valso l'esonero e poi il ritorno immediato in panchina di Nicola. Gli azzurri di Spalletti, in testa al campionato con 9 punti di vantaggio sul Milan secondo e a +10 sull'Inter terza, hanno stordito la Juventus al Maradona con un sonoro 5-1 ma in settimana è arrivata la cocente eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano della Cremonese ai calci di rigore. Qui le probabili formazioni