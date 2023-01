Bologna-Cremonese 1-1, decidono Okereke e l'autorete di Chiriches

BOLOGNA - Bologna e Cremonese hanno pareggiato 1-1 in un posticipo della 19/a giornata di serie A, ultima di andata. succede tutto nella ripresa, nell'arco di 5' minuti: al 50' la Cremonese va in vantaggio su un calcio di rigore trasformato da Okereke e assegnato per un fallo di mano in area di Dominguez, confermato dal Var. Al 55' il pareggio: autogol di Chiriches a seguito di una mischia in area scaturita da una respinta di Carnesecchi su colpo di testa di Ferguson. Nel finale, l'arbitro Marchetti assegna un nuovo penalty alla Cremonese per fallo di Lucumì su Felix, ma stavolta la revisione delle immagini al Var fa tornare il direttore di gara sui propri passi. I lombardi restano ultimi con soli 8 punti, mentre il Bologna sale a quota 23, con Juve e Fiorentina.