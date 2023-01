Bologna-Spezia, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance per Schouten?

BOLOGNA - Nel Bologna tocca a Zirkzee: gli stop sono ancora tanti, Sansone, Arnautovic e Barrow in panchina. Schouten gioca, Moro in panchina. In casa Spezia out Nzola, Ekdal si aggiunge ai lungodegenti Bastoni e Zoet, mentre anche Zurkowski alza bandiera bianca. Davanti a Dragowski confermati Amian e Caldara, con Nikolaou rientrante dalla squalifica. In mezzo al campo Esposito in ballottaggio con Agudelo o Bourabia, mentre Ampadu è imprescindibile. A destra recupera Holm, con Reca sulla corsia opposta, mentre in avanti si va verso la conferma del tandem leggero Verde-Gyasi.