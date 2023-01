Milan-Sassuolo, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita : Milan-Sassuolo

: Milan-Sassuolo Orario partita : ore 12:30

: ore 12:30 Canale Tv : Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

: Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) Pay TV Streaming: Dazn, Sky go e NOW

Milan-Sassuolo: orari e canali

Milan-Sassuolo, in programma alle 12:30 allo stadio San Siro, sarà il lunch match di questa domenica di campionato. La sfida tra Pioli e Dionisi sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport. La sfida sarà disponibile anche in streaming via app e Smart Tv sempre su Dazn, Sky go e Now.

Milan-Sassuolo in diretta: la cronaca

Il Milan è chiamato a reagire dopo due pesanti ko contro Inter e Lazio. I rossoneri non vincono in campionato da tre partite e sfideranno un Sassuolo in crisi di risultati, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

