Milan, Pioli: "Ibrahimovic va oltre il dolore. Ecco come sta davvero"

MILANO - Alla vigilia del derby contro l'Inter, il tecnico del Milan Stefano Pioli svela le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che ieri era tornato a lavorare con il resto della squadra, ma che non è stato inserito nella lista Uefa: "Zlatan è sempre stata un'importanza tangibile in questa squadra. Purtroppo ieri Zlatan ha fatto dieci minuti con noi, ha fatto solo una piccola parte, oggi non ha lavorato con noi. Le due partite con il Tottenham purtroppo per lui arrivano presto. E in questo momento non sappiamo quando sarà al 100%. Mi auguro con tutto il cuore che possa tornare presto soprattutto per quello che sta facendo". Pioli elogia lo spirito con il quale lo svedese si sta mettendo a disposizione: "Poche persone farebbero quello che sta facendo lui per tornare dall'infortunio così difficile e complicato. Non molla, va sopra il dolore e sta provando a rientrare. Ma non avendo la garanzia non avevo altre scelte e gliel'ho comunicato qualche giorno fa", ha spiegato.