Inter-Milan, un derby rischiatutto che non ammette errori

Qui Inter

Stasera a San Siro rischia di più il Milan, nettamente sfavorito rispetto all’Inter, ringalluzzita dal derby saudita che le ha portato la settima Supercoppa di Lega e corroborata dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, dove ritroverà la Juve, battuta nella finale della scorsa edizione. Invece, dopo il gennaio nero dei campioni in carica, chiede loro un’impennata d’orgoglio proprio nella sfida a una squadra in salute che aspetta sempre Lukaku, eppure ha un Lautaro mondiale, elettrizzato dal titolo iridato; che, sia pure faticosamente, sta metabolizzando il lungo addio di Skriniar; che ha in Darmian il jolly ambito da ogni allenatore, tanto vistosa è la sua duttilità tattica e altrettanto prezioso il rendimento in ogni ruolo a lui affidato. Simone Inzaghi sta facendo cose meravigliose alla guida di una squadra la cui società corre quotidianamente sul filo dell’incertezza riguardo il futuro di Suning. L’inquietudine viene alimentata anche dalle ambasce finanziarie del presidente Steven Zhang, convocato in tribunale il 13 marzo a Hong Kong per discutere la causa contro di lui intentata da China Construction Bank Asia che vanta un credito di 300 milioni di euro. Pur camminando sulle uova, insieme con Marotta e Ausilio, il successore di Conte ha vinto una Coppa Italia, due Supercoppe, è secondo in classifica, è semifinalista di Coppa Italia ed è fra le prime sedici squadre della Champions: alzi la mano chi, sinora, al tempo del Napoli superstar, avrebbe potuto fare meglio.

Milan, Pioli: "Ibra? Va oltre il dolore"

Qui Milan

Anche Pioli ha firmato prodigi da quando guida il Milan e gli riuscirà il più difficile se riesce ad arginare o, meglio ancora, a fermare il crollo verticale d’inizio 2023. Poco più di tre anni fa, era il 22 dicembre 2019, i rossoneri toccarono il punto più basso, sconfitti 5-0 dall’Atalanta e in preda a una crisi che sembrava irreversibile. La grandezza del lavoro di Pioli si è manifestata nella capacità di risalire dal punto più basso dell’esperienza milanista sino a raggiungere il punto più alto, con la conquista del diciannovesimo scudetto, imprevisto dai pronostici, imprevedibile per il modo in cui è maturato, meritato per la caparbietà con la quale è stato vinto. Può sembrare paradossale, tuttavia, per rialzare la testa purché il Milan voglia rialzarla, il derby capita a proposito dopo il disastroso ultimo mese: 1 vittoria, 2 pareggi, 4 sconfitte fra campionato, eliminazione dalla Coppa Italia e ko in Supercoppa, 18 gol incassati, soltanto 8 segnati.

Nulla più di una sfida con l’Inter può rianimare questo Diavolo impaurito, sebbene la sfilza di grane da cui è assillato metta a dura prova anche il più ottimista fra i tifosi: la difesa, improvvisamente di burro, paga un prezzo salato alla perdurante assenza di Maignan e alla forma precaria di Tomori e Kalulu; Theo e Giroud sono tornati a pezzi dal mondiale; Ibrahimovic escluso dalla lista Champions ricorda sempre quanto manchi a Pioli un attaccante da doppia cifra, poiché Origi e Rebic non lo sono. E Leao? Leao ha segnato 9 reti in 27 presenze fra campionato e Champions, però, ultimamente ha fatto notizia solo per il nuovo contratto che non firma mai. L’Inter può dargli la sveglia e può darla anche al Milan. Vietato dormire.