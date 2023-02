Fiorentina-Bologna 1-2: Thiago Motta in volo con Orsolini e Posch

FIRENZE - Il Bologna di Thiago Motta non si ferma più e fa festa nel derby dell'Appenino , che ha visto i rossoblù piegare 2-1 a domicilio la Fiorentina (in semifinale di Coppa Italia ma alla quarta gara senza successo in campionato, con un solo punto conquistato). Quarto risultato utile di fila per i rossoblù (tre vittorie e un pareggio) che agganciano così l'Udinese a quota 29 punti, a -1 dal Torino settimo in classifica e ora a +5 sui viola di Vincenzo Italiano.

A Italiano non basta Saponara

Subito emozioni al Franchi, con gli ospiti che sbloccano presto la gara: sugli sviluppi di un corner parata di Terracciano su colpo di testa di Posch e salvataggio di Jovic sul tap-in di Ferguson, ma Pairetto viene richiamato al Var per un tocco di mano in area da parte di Barak e assegna un calcio di rigore al Bologna che Orsolini non sbaglia. Sotto di un gol la Fiorentina reagisce e pareggia al 19': respinta non impeccabile coni pugni da parte di Skorupski, Nico Gonzales calcia male dal limite ma sul pallone interviene Saponara che insacca e fa 1-1. Ed è ancora il fantasista a sfiorare il sorpasso per la Viola al 35', quando con una splendida rovesciata colpisce la traversa e Skorupski è bravo poi ad alzare la palla sulla ribattuta di Nico Gonzalez. Si va al riposo in parità ma a inizio ripresa l'equilibrio si spezza ancora e nuovamente in favore del Bologna, che su angolo calciato da Orsolini torna immediatamente avanti con un colpo di testa di Posch. Di nuovo sotto Italiano prova a raddrizzare la partita con i cambi (dentro via via anche Cabral, Mandragora e Brekalo) ma il Bologna non perde compattezza ed equilibrio e conserva così il vantaggio fino al 95', quando arriva il triplice fischio di Pairetto che dà il via alla festa dei rossoblù e dei tifosi bolognesi presenti al Franchi.

