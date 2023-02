Osimhen, la tifosa colpita dalla pallonata rivela: "Ho dimenticato una cosa importante"

Prima la pallonata, poi le scuse: il prepartita di Spezia-Napoli è stato movimentato per Osimhen e una tifosa ligure che è stata colpita da un tiro dell'attaccante durante il riscaldamento. Il nigeriano si è precipitato nella tribuna degli avversari per sincerarsi delle sue condizioni e chiedere scusa . La stessa tifosa a pochi giorni di distanza è tornata sull'accaduto.

Le parole della tifosa colpita da Osimhen

Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Ho visto quel pallone arrivare all'improvviso. È stato incredibile poi vedere Osimhen che veniva verso di me. È stato molto gentile, si è sincerato, s'è scusato e poi è andato via. Ma ho dimenticato di chiedergli la maglia per mio cognato che è tifoso del Napoli".