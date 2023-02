La lenta agonia del guardalinee nel calcio del Var

C ’ era una volta il guardalinee. In realtà, c’è ancora. Per “la” verità, la verità fattuale, molto meno. Oggi si chiama assistente. Nacque un po’ bidello e un po’ sacrestano per accompagnare la liturgia delle partite. Dalle generalità misteriose. Nei bar dell’antichità, pur di canzonarne la vicinanza al gesso dei confini laterali, gli si dava del “segnalinee”. Pochi sono passati alla storia: Tofik Bakhramov, l’azero che, nella finale mondiale del 1966 tra inglesi e tedeschi (dell’Ovest, allora), diede per buona la rete-fantasma di Geoff Hurst. «Ricordati di Stalingrado», gli aveva urlato qualcuno. Giuliano Sancini, il bolognese che, nel 1981, annullò il gol di Ramon Turone, trasformando lo 0-0 di Juventus-Roma in un processo esistenziale ed esiziale. Roberto Romagnoli, il maceratese che non colse il celeberrimo mezzo metro “dentro” di Sulley Muntari in Milan-Juventus 1-1 del 2012.

L'esplosione del mestiere

C’è stato un periodo in cui, nei loro panni, operavano veri e propri arbitri: Paolo Casarin lo fu per Concetto Lo Bello. Nel tempo, con l’avvento della tattica dell’offside, una tortura che costringeva ad abbracciare ingorghi troppo convulsi e zolle troppo vaste, il mestiere esplose. Durante un Real-Milan dell’era fusignanista la fatidica bandiera si levò addirittura in 24 casi. L’attaccante bivaccava sul filo del filo; la regola, teoricamente fissa, veniva invasa e sforacchiata da cavilli ora giustizialisti ora garantisti, in un vortice di circolari che favorivano lo “strabismo”. Poveri cristi: andavano a letto divorati dagli incubi, si svegliavano rintronati dalle pagelle. Con i giudici di porta si cercò di alleviarne, almeno, il peso delle reti “sospese”. Non funzionò. Sino all’irruzione della tecnologia più efferata e catartica. Goal line, Var. Se i direttori, in pratica, diventarono due, i loro “complici” due restarono, ma in condizioni di un agio così diffuso e così obeso da ridurre drasticamente le sevizie dei centimetri.

Un testimone in differita