Milan-Torino, probabili formazioni, consigli fantacalcio

MILANO - Nel Milan Ibrahimovic torna nella lista dei convocati dopo otto mesi e mezzo. Contro il Torino sarà il primo assaggio di campo dopo mesi passati in infermeria: la convocazione è simbolica ma segna un nuovo inizio. Il resto della squadra subirà qualche variazione stasera contro i granata, perché Pioli ha deciso di puntare sul 3-4-3, e molto probabilmente sceglierà Thiaw nei tre dietro, mentre Saelemaekers e Theo dovrebbero aiutare Tonali e Krunic a centrocampo. Diaz, Giroud e Leao in avanti. Qui Torino: ci sarà un centrocampo da inventare: per due mesi mancherà Ricci, mentre Ilic verrà recuperato solo dalla panchina. L'opzione più naturale porterebbe a una soluzione tutta muscoli come quella rappresentata dalla coppia Linetty-Vieira o Linetty-Adopo. Ma Juric pensa anche a un'alternativa molto più tecnica e gli indizi porterebbero a un Nikola Vlasic arretrato sulla linea mediana.