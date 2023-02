Lazio-Atalanta, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Lazio-Atalanta

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go e NOW

Lazio-Atalanta, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà trasmesso in diretta da Dazn e da Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming il match sarà visibile su Dazn, Sky Go e NOW.

Lazio-Atalanta in Diretta: la cronaca

La Lazio di Sarri è imbattuta da 5 giornate di campionato (3 pareggi e 2 vittorie). I biancocelesti, reduci dal pareggio ottenuto al Bentegodi contro l'Hellas Verona (1-1), sono a caccia di punti preziosi in chiave Champions. Stesso obiettivo dell'Atalanta di Gasperini. La Dea vuole tornare a fare punti dopo il ko di misura maturato al Mapei contro il Sassuolo nel turno precedente. Qui le probabili formazioni.

