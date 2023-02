Allegri e l’infinito caso Pobga: “Non so quando potrà rientrare”

Dopo la vittoria contro la Salernitana, la Juventus torna in campo per il big match contro la Fiorentina , partita valida per la 22esima giornata di Serie A . Alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium, in conferenza stamoa è intervenuto l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri .

Juventus, le parole di Allegri

Queste le parole dell'allenatore che si è soffermato sul caso Pogba. "Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box. Mi dispiace dirlo ma è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, ma non so dirvi quando ritornerà. Magari fra 20 giorni, non lo so. Il menisco esterno è noiosissimo perché finché il ginocchio non trova assestamento dà fastidio ogni tanto. Lo stanno seguendo, sta lavorando e lui ci sta mettendo tutto l'impegno possibile, ma al momento non è a disposizione".

Per quanto riguarda gli altri infortunati. "Bonucci giovedì sarà a disposizione per la partita contro il Nantes e lunedì si allenerà con la squadra. Milik è ancora distante come Kaio Jorge".

"Dopo la sentenza è arrivata la mazzata"

Allegri ha poi spiegato come si è riassestata la squadra dopo la sentenza plusvalenze. "I ragazzi sono stati molto bravi. C'è stato un momento di adattamento. Dopo la sentenza, è arrivata la mazzata. È umano, non raccontiamo delle non verità. Ora la squadra ha trovato un suo equilibrio, ci siamo dati mini obiettivi. Domani bisogna far bene, la Fiorentina è sotto e può raggiungerci. Come a Salerno. Bisogna essere bravi e fare un passo alla volta, facendosi trovare al meglio".

L'allenatore poi interviene su Danilo. "I dati dicono che sta bene, finché sta bene gioca. In quel ruolo riesce a gestirsi abbastanza bene, sta facendo bene come tutta la squadra. Direi che sta diventando un giocatore molto importante".