EMPOLI - Gol ed emozioni al Castellani nella sfida delle 15 del sabato di serie A tra Empoli e Spezia. Termina 2-2, una gara incredibile, dove gli empolesi sono riusciti in una gran rimonta. I gol: nel primo tempo per i liguri Verde su rigore al 25' e al 31'; nel secondo tempo per i toscani Cambiaghi al 26' e Vignato al 49'. Nel primo tempo lo spezzino Verde si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere di casa Vicario al 25'.